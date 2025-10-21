Acesse sua conta
Esmeralda baiana de R$ 2 bilhões é protegida em bunker com proteção máxima

Negociação do leilão foi aberta em 18 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:29

Esmeralda baiana de R$ 2 bilhões
Esmeralda baiana é estimada em R$ 2 bilhões Crédito: Reprodução / g1-SP

Uma esmeralda baiana com valor estimado em R$ 2 bilhões está protegida dentro de um bunker de segurança máxima em São Paulo (SP). O material é guardado enquanto acontece o leilão para sua venda, entre 18 de setembro e 28 de outubro. As informações são do g1 SP. 

O endereço em que está a canga não foi divulgado, para proteção do item, mas, para acessar o cofre, é preciso passar por mais de cinco salas com controle de acesso biométrico, monitoramento por câmeras e seguranças. A sala também é blindada. 

A esmeralda tem 240kg, no entanto, até o momento, não teve interessados. O leilão eletrônico é organizado pela Positivo Leilões e a vendedora é a Agropecuária Vale Rico Ltda.

Esmeraldas na Bahia

Esmeralda Constelação por Reprodução TV Record
Canga de esmeralda foi avaliada por gemólogo credenciado a entidade internacional por Divulgação
Esmeralda Bahia por Divulgação
Canga de esmeraldas encontradas em Pindobaçu por Divulgação
Esmeralda encontrada em Pindobaçu por Divulgação
1 de 5
Esmeralda Constelação por Reprodução TV Record

O material foi encontrado em Pindobaçu, cidade no centro-norte da Bahia conhecida como "capital das esmeraldas". O apelido se deve à intensa atividade de garimpo realizada na Serra da Carnaíba.

"Canga" da pedra é um termo utilizado para quando a esmeralda não foi lapidada ou polida, mantendo sua forma natural encontrada na natureza. 

