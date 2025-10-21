Esmeralda baiana de R$ 2 bilhões é protegida em bunker com proteção máxima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:29
Uma esmeralda baiana com valor estimado em R$ 2 bilhões está protegida dentro de um bunker de segurança máxima em São Paulo (SP). O material é guardado enquanto acontece o leilão para sua venda, entre 18 de setembro e 28 de outubro. As informações são do g1 SP.
O endereço em que está a canga não foi divulgado, para proteção do item, mas, para acessar o cofre, é preciso passar por mais de cinco salas com controle de acesso biométrico, monitoramento por câmeras e seguranças. A sala também é blindada.
A esmeralda tem 240kg, no entanto, até o momento, não teve interessados. O leilão eletrônico é organizado pela Positivo Leilões e a vendedora é a Agropecuária Vale Rico Ltda.
Esmeraldas na Bahia
O material foi encontrado em Pindobaçu, cidade no centro-norte da Bahia conhecida como "capital das esmeraldas". O apelido se deve à intensa atividade de garimpo realizada na Serra da Carnaíba.
"Canga" da pedra é um termo utilizado para quando a esmeralda não foi lapidada ou polida, mantendo sua forma natural encontrada na natureza.