Esmeralda baiana de R$ 2 bilhões é protegida em bunker com proteção máxima

Negociação do leilão foi aberta em 18 de setembro

Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:29

Esmeralda baiana é estimada em R$ 2 bilhões Crédito: Reprodução / g1-SP

Uma esmeralda baiana com valor estimado em R$ 2 bilhões está protegida dentro de um bunker de segurança máxima em São Paulo (SP). O material é guardado enquanto acontece o leilão para sua venda, entre 18 de setembro e 28 de outubro. As informações são do g1 SP.

O endereço em que está a canga não foi divulgado, para proteção do item, mas, para acessar o cofre, é preciso passar por mais de cinco salas com controle de acesso biométrico, monitoramento por câmeras e seguranças. A sala também é blindada.

A esmeralda tem 240kg, no entanto, até o momento, não teve interessados. O leilão eletrônico é organizado pela Positivo Leilões e a vendedora é a Agropecuária Vale Rico Ltda.

Esmeraldas na Bahia 1 de 5

O material foi encontrado em Pindobaçu, cidade no centro-norte da Bahia conhecida como "capital das esmeraldas". O apelido se deve à intensa atividade de garimpo realizada na Serra da Carnaíba.