Perla Ribeiro
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:51
O Governo do Estado vai antecipar os pagamentos das folhas de novembro e da primeira parcela do 13º salário dos servidores da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). A folha do mês de novembro será paga na próxima segunda-feira (17) - e não no dia 30, como ocorre usualmente. Para os servidores que recebem pelo Banco do Brasil, o pagamento de novembro já está disponível neste sábado (15). Já a primeira parcela do 13º salário estará na conta na terça-feira (18).
A antecipação irá ocorrer apenas este mês, devido a uma mudança no sistema de pagamento do Fundeb e não é extensiva aos demais servidores do estado. A antecipação da primeira parcela do 13° salário estará disponível apenas para os servidores que não tenham recebido o benefício no mês de aniversário ou no mês de gozo de férias. Já a segunda parcela do 13º será paga no dia 19 de dezembro, juntamente com os demais servidores.
Dinheiro
Os adiantamentos alcançam 52 mil funcionários da Educação, entre professores, coordenadores, diretores de escolas e técnicos da secretaria, efetivos, comissionados e Redas.