Estado antecipa 13º e folha de novembro para servidores da Educação; veja quando o dinheiro cai na conta

Os adiantamentos alcançam 52 mil funcionários da Educação, entre professores, coordenadores, diretores de escolas e técnicos da secretaria, efetivos, comissionados e Reds

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:51

O Governo do Estado vai antecipar os pagamentos das folhas de novembro e da primeira parcela do 13º salário dos servidores da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). A folha do mês de novembro será paga na próxima segunda-feira (17) - e não no dia 30, como ocorre usualmente. Para os servidores que recebem pelo Banco do Brasil, o pagamento de novembro já está disponível neste sábado (15). Já a primeira parcela do 13º salário estará na conta na terça-feira (18).

A antecipação irá ocorrer apenas este mês, devido a uma mudança no sistema de pagamento do Fundeb e não é extensiva aos demais servidores do estado. A antecipação da primeira parcela do 13° salário estará disponível apenas para os servidores que não tenham recebido o benefício no mês de aniversário ou no mês de gozo de férias. Já a segunda parcela do 13º será paga no dia 19 de dezembro, juntamente com os demais servidores.

