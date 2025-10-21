Ex-funcionária de loja é acusada de roubar 1,6 mil peças de automóveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:40
Uma ex-funcionária de uma loja de peças para automóveis foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (21), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela é suspeita de furtar cerca de 1,6 mil peças do estabelecimento. O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 300 mil.
A suspeita tem 45 anos e trabalhou na empresa nos últimos cinco anos. Ela pediu demissão em agosto. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista) fizeram busca no endereço da mulher, na Rua Padre Palmeira, no Bairro Brasil. A investigada responde a processo por furto mediante fraude com abuso de confiança.
A gerência do estabelecimento notou a ausência dos itens ao realizar uma consulta no sistema e verificar que peças não estavam no estoque, mesmo constando na planilha. Após a análise, foi confirmada a falta das peças.
Nesta terça-feira (21), foram apreendidos um tablet, uma máquina de cartão e um celular. O material será submetido à perícia técnica para aprofundamento das investigações, segundo a Polícia Civil.