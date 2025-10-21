INVESTIGAÇÃO

Ex-funcionária de loja é acusada de roubar 1,6 mil peças de automóveis

Mulher trabalhou na empresa por cinco anos e pediu demissão em agosto

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:40

Material apreendido durante operação Crédito: Divulgação

Uma ex-funcionária de uma loja de peças para automóveis foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (21), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela é suspeita de furtar cerca de 1,6 mil peças do estabelecimento. O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 300 mil.

A suspeita tem 45 anos e trabalhou na empresa nos últimos cinco anos. Ela pediu demissão em agosto. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista) fizeram busca no endereço da mulher, na Rua Padre Palmeira, no Bairro Brasil. A investigada responde a processo por furto mediante fraude com abuso de confiança.

A gerência do estabelecimento notou a ausência dos itens ao realizar uma consulta no sistema e verificar que peças não estavam no estoque, mesmo constando na planilha. Após a análise, foi confirmada a falta das peças.