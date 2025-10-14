PROGRAMAÇÃO

Feira Som Por Elas destaca protagonismo feminino no mercado da música em Salvador

Evento acontece no sábado (18)

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:04

Feira Som Por Elas Crédito: Divulgação

Salvador será palco, no sábado (18), de um encontro inédito no Nordeste que busca fortalecer a presença feminina no mercado fonográfico. A Feira Som Por Elas, que acontece das 9h às 21h no espaço DOCA 1, pretende unir debates, oficinas e shows em um ambiente voltado à troca de experiências e à geração de oportunidades para mulheres da música baiana.

A iniciativa é promovida pela Som Por Elas, frente de educação e selo musical vinculada à plataforma Pagode Por Elas. O evento reúne artistas, empresárias e produtoras com o propósito de discutir os desafios e as perspectivas do setor, além de fomentar conexões e novos negócios. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

“A proposta da Feira Som Por Elas é colocar Salvador no radar dos eventos calendarizados de negócios da música e gerar um potencial estruturante e multiplicador em larga escala. A ideia é possibilitar parcerias, geração de oportunidades e aquecimento de novos negócios para mulheres da música baiana”, explica Joyce Melo, diretora executiva da Som Por Elas.

A programação inclui painéis, oficinas, palestras, showcases e momentos de networking. Entre os nomes confirmados estão Potyra Lavor, fundadora e CEO da IDW, as empresárias Nicole Balestro e Itala Herta, as multiartistas Lunna Montty e Léo Kret e as cantoras Joyce Alane e Nara Couto.

A feira também contará com um espaço de empreendedorismo feminino, reunindo 15 estandes apoiados pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). O encerramento fica por conta da banda Pagode Por Elas, que se apresenta com Rai Ferreira, A Menina e Nath Brasileiro.

“Mulheres não acessam oportunidades, contatos e conhecimentos estratégicos no Music Business, sobretudo as mulheres nordestinas e baianas. Diante dos dados negativos registrados, decidimos que seríamos parte da transformação do mercado com a Pagode Por Elas e agora com a Som Por Elas também. Esse evento é um sonho que envolve muitas mãos com sede de mudanças efetivas”, afirma Beatriz Almeida, diretora de projetos da Som Por Elas.