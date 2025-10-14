Feira Som Por Elas destaca protagonismo feminino no mercado da música em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:04
Salvador será palco, no sábado (18), de um encontro inédito no Nordeste que busca fortalecer a presença feminina no mercado fonográfico. A Feira Som Por Elas, que acontece das 9h às 21h no espaço DOCA 1, pretende unir debates, oficinas e shows em um ambiente voltado à troca de experiências e à geração de oportunidades para mulheres da música baiana.
A iniciativa é promovida pela Som Por Elas, frente de educação e selo musical vinculada à plataforma Pagode Por Elas. O evento reúne artistas, empresárias e produtoras com o propósito de discutir os desafios e as perspectivas do setor, além de fomentar conexões e novos negócios. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
Feira Som Por Elas
“A proposta da Feira Som Por Elas é colocar Salvador no radar dos eventos calendarizados de negócios da música e gerar um potencial estruturante e multiplicador em larga escala. A ideia é possibilitar parcerias, geração de oportunidades e aquecimento de novos negócios para mulheres da música baiana”, explica Joyce Melo, diretora executiva da Som Por Elas.
A programação inclui painéis, oficinas, palestras, showcases e momentos de networking. Entre os nomes confirmados estão Potyra Lavor, fundadora e CEO da IDW, as empresárias Nicole Balestro e Itala Herta, as multiartistas Lunna Montty e Léo Kret e as cantoras Joyce Alane e Nara Couto.
A feira também contará com um espaço de empreendedorismo feminino, reunindo 15 estandes apoiados pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). O encerramento fica por conta da banda Pagode Por Elas, que se apresenta com Rai Ferreira, A Menina e Nath Brasileiro.
“Mulheres não acessam oportunidades, contatos e conhecimentos estratégicos no Music Business, sobretudo as mulheres nordestinas e baianas. Diante dos dados negativos registrados, decidimos que seríamos parte da transformação do mercado com a Pagode Por Elas e agora com a Som Por Elas também. Esse evento é um sonho que envolve muitas mãos com sede de mudanças efetivas”, afirma Beatriz Almeida, diretora de projetos da Som Por Elas.
A Feira Som Por Elas tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.