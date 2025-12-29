Acesse sua conta
Fornecimento de água é interrompido em Itaparica e em 10 regiões de Vera Cruz; veja lista

Interrupção foi provocada pelo vazamento na rede adutora

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:26

O fornecimento de água foi interrompido nesta segunda-feira (29) na sede de Itaparica e em diversas localidades do município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, após um vazamento na rede adutora. A suspensão atinge as regiões de Aratuba, Baiacú, Berlinque, Campinas, Gamboa, Gameleira, Jaburú, Ilhota, Mar Grande e Ponta Grossa.

De acordo com a Embasa, equipes técnicas atuam no local para corrigir o problema, e a previsão é de que os reparos sejam concluídos ainda nesta tarde. Após a finalização do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual, tempo que a rede de abastecimento leva pare ser preenchida novamente.

A concessionária informa que, devido ao aumento do consumo durante o verão e à maior presença de turistas na região, a normalização total do fornecimento deve acontecer até 24 horas após a conclusão dos reparos.

Enquanto o serviço não é restabelecido, a Embasa orienta os moradores a utilizarem de forma racional a água armazenada, e priorize as atividades essenciais e evitando usos que possam ser adiados.

