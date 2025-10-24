PORTO SEGURO

Funcionário é preso por desviar bebidas e alimentos de empresa na Bahia

Polícia Civil recupera produtos avaliados em cerca de R$ 10 mil e investiga possíveis cúmplices

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:36

Polícia recuperou parte de material furtado Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Porto Seguro, no Sul da Bahia, resultou na prisão em flagrante de um funcionário acusado de furtar bebidas e alimentos de uma empresa de importação e distribuição. Durante a ação, realizada nesta sexta-feira (24), foram recuperados produtos de alto valor comercial avaliados em aproximadamente R$ 10 mil.

O suspeito, de 27 anos, se aproveitava da confiança conquistada na empresa para furtar, de forma recorrente, itens do estoque, incluindo garrafas de bebidas alcoólicas, filé mignon e outros produtos premium. Parte das mercadorias foi vendida de forma clandestina, conforme ele confessou à polícia.

A investigação teve início após os proprietários notarem inconsistências no controle interno de mercadorias e acionarem a 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro). Com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento), a polícia conseguiu identificar o esquema de furto interno e efetuar a prisão do funcionário.