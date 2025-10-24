Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário é preso por desviar bebidas e alimentos de empresa na Bahia

Polícia Civil recupera produtos avaliados em cerca de R$ 10 mil e investiga possíveis cúmplices

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:36

Polícia recuperou parte de material furtado
Polícia recuperou parte de material furtado Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Porto Seguro, no Sul da Bahia, resultou na prisão em flagrante de um funcionário acusado de furtar bebidas e alimentos de uma empresa de importação e distribuição. Durante a ação, realizada nesta sexta-feira (24), foram recuperados produtos de alto valor comercial avaliados em aproximadamente R$ 10 mil.

O suspeito, de 27 anos, se aproveitava da confiança conquistada na empresa para furtar, de forma recorrente, itens do estoque, incluindo garrafas de bebidas alcoólicas, filé mignon e outros produtos premium. Parte das mercadorias foi vendida de forma clandestina, conforme ele confessou à polícia.

A investigação teve início após os proprietários notarem inconsistências no controle interno de mercadorias e acionarem a 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro). Com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento), a polícia conseguiu identificar o esquema de furto interno e efetuar a prisão do funcionário.

Todos os produtos apreendidos foram encaminhados à delegacia e devolvidos ao proprietário da empresa. O acusado foi autuado em flagrante por furto qualificado, devido ao abuso de confiança no exercício de sua função. As investigações continuam para descobrir e responsabilizar outros possíveis envolvidos no caso.

Tags:

Crime Porto Seguro

Mais recentes

Imagem - Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs

Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs
Imagem - Assessor parlamentar é preso por matar a ex a facadas durante briga na Bahia

Assessor parlamentar é preso por matar a ex a facadas durante briga na Bahia
Imagem - Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem

Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada