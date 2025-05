16 DENÚNCIAS

Ginecologista denunciado por crimes sexuais é absolvido de um dos processos éticos na Bahia

Segundo o Cremeb, decisão ainda cabe recurso

O médico ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira, de 71 anos, que está impedido de exercer a profissão desde que foi denunciado por crimes sexuais contra 16 pacientes, foi absolvido de um dos quatro processos éticos-profissionais que tramitam no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) desde o ano passado. >

Inicialmente, Elziro Gonçalves tinha sete processos em julgamento na entidade, mas três deles foram arquivados. A demanda que teve a absolvição como primeiro resultado foi julgado no dia 30 de abril, pela 4ª Câmara do Tribunal de Ética do Cremeb. A absolvição foi decidida de forma unânime pelos membros e, com base no voto da relatora, conforme informação da TV Bahia. >