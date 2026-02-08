Acesse sua conta
Homem atropela ex-mulher e outras nove pessoas em Ilhéus; criança ficou ferida

Após o atropelamento, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 19:16

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de atropelar a ex-mulher e outras nove pessoas em Ilhéus, no Sul da Bahia. O caso ocorreu na noite de sábado (7), no bairro Banco da Vitória.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito conduzia um veículo que atropelou as dez pessoas durante um evento realizado no bairro. Após o atropelamento, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Entre os feridos, há uma criança. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades médicas da região.

Em nota, a Polícia Civil informou que o carro envolvido no atropelamento foi localizado abandonado, e o condutor acabou capturado após rondas realizadas por policiais militares.

Ele foi levado para a Delegacia Territorial de Ilhéus. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tentativa de feminicídio e lesão corporal contra mulher.

Durante o atendimento policial, uma mulher relatou que também foi agredida pelo motorista, informação que motivou a autuação por lesão corporal contra mulher e tentativa de feminicídio.

O suspeito recebeu atendimento médico e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para identificar o que causou o atropelamento e das agressões relatadas.

