GOLPE

Homem compra carro roubado pela internet e acaba detido pela PRF na Bahia

Veículo foi vendido por R$ 100 mil

Durante a vistoria, os policias constataram que as placas eram clonadas de outro carro com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do Jeep estavam adulterados. O veículo original havia sido roubado em março/2022, na capital baiana.