VIOLÊNCIA

Homem de 39 anos é preso por estuprar criança de 5 no interior da Bahia

Suspeito teria atraído vítima para dentro de casa

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável na última terça-feira (24), no município de Carinhanha, no Vale do São Francisco. O suspeito teria atraído uma criança de cinco anos para dentro de sua casa para praticar o crime. >