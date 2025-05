CRIME

Homem é executado a tiros dentro de casa em Esplanada após invasão de criminosos

Vítima foi identifcada como Felipe e morreu no local

Um homem identificado como Felipe foi executado dentro de casa após uma invasão de criminoso no Loteamento Parque dos Coqueiros, no bairro Mucambinho, na cidade de Esplanada, a 160 km de Salvador. O caso foi registrado na manhã de domingo (25) e, quando policiais militares da 56ª Companhia Independente (CIPM) chegaram ao local do crime, a vítima já estava sem vida. >