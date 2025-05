CRIME

Troca de execuções: guerra entre BDM e CV acaba em duas mortes no Rio Sena

Crimes foram registrados em ruas que ficam a 750 metros de distância

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:42

A primeira morte foi registrada na Rua Diógenes Ribas Crédito: Reprodução

As facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) derramaram sangue nas ruas do Rio Sena, em Salvador, durante mais um episódio da guerra entre os dois grupos criminosos. Dessa vez, duas pessoas, identificadas como Deivide dos Santos Barrozo, 19 anos, e Rafael de Souza Silva, 30, acabaram mortas após ataques feitos por traficantes dos dois grupos em vias públicas do bairro. >

O primeiro caso, de acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), foi registrado na Rua Diógenes Ribas e teve Rafael como vítima. Já o segundo ataque, que também foi atendido pela PM, através da 18ª Companhia Independente (CIPM), aconteceu entre a Avenida Norma e a Rua Direta do Cruzeiro, vitimando Deivide. As duas ruas são separadas por 750 metros, mas fazem parte do mesmo bairro. >

Confronto entre BDM e CV gera mortes no Rio Sena 1 de 3

As mortes foram registradas na noite de sábado (24) e, nos dois casos, as vítimas morreram no local dos crimes, sem chance de defesa e tempo hábil para que fossem socorridas em unidades de saúde. Fontes policiais confirmam que há uma disputa entre o BDM e o CV no Rio Sena, assim como acontece em Mirantes de Periperi, que é um bairro vizinho do local. >

A Rua Diógenes Ribas, onde fica o Campo do Carlitão e Rafael foi morto, teria atuação do CV no tráfico. Já a Avenida Norma, bem como toda a localidade do Alto do Cruzeiro onde Deivide morreu, tem atuação histórica do BDM. As duas mortes seriam resultado de ataques das facções a territórios do grupo rival, mas não há informações que confirmem se os dois mortos eram integrantes dos grupos criminosos.>