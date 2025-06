VIOLÊNCIA

Homem é preso após esfaquear a própria avó na Bahia

Caso é investigado como tentativa de feminicídio

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2025 às 18:32

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem foi preso no município de Paulo Afonso, na região do Vale do São Francisco. Ele foi detido por suspeitas de esfaquear a avó, uma idosa de 67 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. >

O crime foi praticado na manhã da última terça-feira (3), no bairro do Caminho dos Lagos. Em nota, a Polícia Civil informou que as apurações preliminares indicam que o suspeito golpeou sua avó com uma arma branca. A vítima foi encaminhada para o atendimento médico, mas não há mais informações sobre o seu estado de saúde. >

Ele foi preso em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Paulo Afonso e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.>