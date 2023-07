Hospital especializado no tratamento da obesidade realiza simpósio em Salvador

O Hospital da Obesidade realizou um simpósio na manhã do sábado passado (8), no Fera Palace Hotel, em Salvador. O evento teve como palestrantes os médicos Fábio Trujilho, Sérgio Braga e Ana Mayra, que trouxeram abordagens distintas sobre o tema “Um novo olhar para o tratamento da obesidade”.

Diretor técnico do Hospital da Obesidade, o endocrinologista Sérgio Braga destacou a importância de trazer um olhar atualizado sobre o tema através do evento. “Nós desenvolvemos este simpósio para discutir com a comunidade científica baiana essa nova forma de cuidar do paciente obeso: o tratamento clínico com equipe transdisciplinar, sendo que o paciente se encontra internado”, explicou.