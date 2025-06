ITAMBÉ

Idoso é morto após se recusar a emprestar dinheiro a suspeitos em cidade baiana

Três homens foram presos menos de 24h após cometimento do crime

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2025 às 19:08

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três homens, de 33, 40 e 53 anos, foram presos nesta terça-feira (3), suspeitos de matar um idoso no município de Itambé, no Sudoeste baiano. Eles foram detidos menos de 24 horas após registro do crime.>

As informações da Polícia Civil indicam que a vítima, um homem de 64 anos, foi ferido na região da cabeça e do pescoço. Ele estava consumindo bebidas alcóolicas com os três suspeitos em uma residência na Avenida Minas Gerais, no bairro Sidney Almeida de Pereira, na noite em que o crime foi cometido. "Eles se desentenderam após a vítima se recusar a emprestar dinheiro aos três agressores", informou. >

Eles foram presos por suspeita de homicídio na Delegacia Territorial (DT) de Itambé e foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.>