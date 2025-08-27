INVESTIMENTO

Interior da Bahia vai ganhar shopping de R$ 120 milhões em 2026

Estabelecimento deve abrir em 2026 e promete impulsionar a economia da região com geração de empregos e grandes marcas



A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, vai receber seu primeiro shopping center. O Shopping Parque Oeste está sendo construído em um terreno de 60 mil metros quadrados e terá mais de 30 mil metros quadrados de área construída. A inauguração está prevista para setembro de 2026.

O projeto está sendo desenvolvido por empreendedores locais e de Brasília, com um investimento estimado em R$ 120 milhões. Segundo os responsáveis, o centro comercial contará com 140 salas, mais de 800 vagas de estacionamento e deve gerar cerca de 1,2 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de que o empreendimento movimente aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia local.

Entre as lojas âncoras já confirmadas estão nomes conhecidos do varejo nacional, como Renner, Riachuelo, Smart Fit, Burger King e a rede de cinemas Cineplex. Nas redes sociais do projeto, os idealizadores destacam: "O Shopping Parque Oeste vai reunir as melhores opções em moda, gastronomia, lazer e bem-estar. Um mix de marcas reconhecidas e experiências únicas para transformar seu jeito de consumir e se divertir".

Com população estimada em 108 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães ocupa o quinto lugar no ranking do PIB entre os municípios baianos, e a sexta posição em PIB per capita, de acordo com o portal Bahia Econômica. A expectativa é de que cerca de 40% dos frequentadores do novo shopping venham de cidades vizinhas, o que deve reforçar o papel da cidade como polo regional de comércio e serviços.