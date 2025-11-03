SAÚDE

Implante de microchip no olho devolve visão a pacientes em tratamento; entenda

Pesquisa conduzida em Londres testa tecnologia que converte imagens em sinais elétricos para o cérebro

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:54

Pacientes usam óculos após inserção do microchip Crédito: Reprodução/Fantástico

Um tratamento experimental que utiliza um chip do tamanho de um fio de cabelo está regenerando a visão de pessoas com dificuldade de enxergar. Em reportagem, o Fanstático mostrou que a pesquisa, ainda em fase experimental, conta com 38 pacientes em todo o mundo, dos quais 27 já apresentaram melhora significativa na visão.

O procedimento consiste na inserção de um microchip de dois milímetros sob a retina, sendo que o item é tão fino quanto um fio de cabelo. Após a 'instalação do chip', o paciente passa a usar óculos especiais com câmera integrada e controle de zoom, ligado a um controle remoto de bolso. Veja as imagens de uma paciente em galeria abaixo:

Pacientes usam óculos após inserção do microchip 1 de 4

As imagens captadas pela câmera são processadas por algoritmos de inteligência artificial, que as transformam em sinais elétricos transmitidos às células da retina e ao nervo óptico, até chegarem ao cérebro — onde o sinal é finalmente interpretado como visão. Após a cirurgia, os pacientes precisam de meses de reabilitação para reaprender a enxergar com o novo dispositivo.