Implante de microchip no olho devolve visão a pacientes em tratamento; entenda

Wendel de Novais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:54
Um tratamento experimental que utiliza um chip do tamanho de um fio de cabelo está regenerando a visão de pessoas com dificuldade de enxergar. Em reportagem, o Fanstático mostrou que a pesquisa, ainda em fase experimental, conta com 38 pacientes em todo o mundo, dos quais 27 já apresentaram melhora significativa na visão.
O procedimento consiste na inserção de um microchip de dois milímetros sob a retina, sendo que o item é tão fino quanto um fio de cabelo. Após a 'instalação do chip', o paciente passa a usar óculos especiais com câmera integrada e controle de zoom, ligado a um controle remoto de bolso. Veja as imagens de uma paciente em galeria abaixo:
Pacientes usam óculos após inserção do microchip
As imagens captadas pela câmera são processadas por algoritmos de inteligência artificial, que as transformam em sinais elétricos transmitidos às células da retina e ao nervo óptico, até chegarem ao cérebro — onde o sinal é finalmente interpretado como visão. Após a cirurgia, os pacientes precisam de meses de reabilitação para reaprender a enxergar com o novo dispositivo.
Embora os resultados sejam promissores, o tratamento ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Além do Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Holanda e Estados Unidos participam da pesquisa, que pode se tornar um marco no combate à cegueira causada por doenças degenerativas da retina.