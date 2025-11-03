Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Implante de microchip no olho devolve visão a pacientes em tratamento; entenda

Pesquisa conduzida em Londres testa tecnologia que converte imagens em sinais elétricos para o cérebro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:54

Pacientes usam óculos após inserção do microchip
Pacientes usam óculos após inserção do microchip Crédito: Reprodução/Fantástico

Um tratamento experimental que utiliza um chip do tamanho de um fio de cabelo está regenerando a visão de pessoas com dificuldade de enxergar. Em reportagem, o Fanstático mostrou que a pesquisa, ainda em fase experimental, conta com 38 pacientes em todo o mundo, dos quais 27 já apresentaram melhora significativa na visão.

O procedimento consiste na inserção de um microchip de dois milímetros sob a retina, sendo que o item é tão fino quanto um fio de cabelo. Após a 'instalação do chip', o paciente passa a usar óculos especiais com câmera integrada e controle de zoom, ligado a um controle remoto de bolso. Veja as imagens de uma paciente em galeria abaixo: 

Pacientes usam óculos após inserção do microchip

Pacientes usam óculos após inserção do microchip por Reprodução/Fantástico
Pacientes usam óculos após inserção do microchip por Reprodução/Fantástico
Pacientes usam óculos após inserção do microchip por Reprodução
Pacientes usam óculos após inserção do microchip por Reprodução
1 de 4
Pacientes usam óculos após inserção do microchip por Reprodução/Fantástico

As imagens captadas pela câmera são processadas por algoritmos de inteligência artificial, que as transformam em sinais elétricos transmitidos às células da retina e ao nervo óptico, até chegarem ao cérebro — onde o sinal é finalmente interpretado como visão. Após a cirurgia, os pacientes precisam de meses de reabilitação para reaprender a enxergar com o novo dispositivo.

Embora os resultados sejam promissores, o tratamento ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Além do Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Holanda e Estados Unidos participam da pesquisa, que pode se tornar um marco no combate à cegueira causada por doenças degenerativas da retina.

Leia mais

Imagem - 3 sinais de alerta para problemas de visão

3 sinais de alerta para problemas de visão

Imagem - Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Imagem - Visão turva, fotofobia e inflamação: conheça riscos de cirurgia para mudar cor dos olhos

Visão turva, fotofobia e inflamação: conheça riscos de cirurgia para mudar cor dos olhos

Tags:

Tratamento Saúde Visão Tratamento Experimental

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada