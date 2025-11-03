SUSTENTABILIDADE

Salvador está entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram emissão de carbono

A capital baiana é a única cidade da América Latina a alcançar uma redução superior a 30% das emissões

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:01

Salvador está entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram emissão de carbono; aponta relatório Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Salvador conquistou destaque internacional ao ser reconhecida entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). A capital baiana é a única cidade da América Latina a alcançar uma redução superior a 30% das emissões, resultado que a coloca ao lado de metrópoles como Paris, Londres, Sydney e São Francisco. Os dados fazem parte do relatório “Past the Peak: Accelerating climate action in C40 cities”, publicado pela rede global C40 Cities nesta segunda-feira (3), às vésperas da Cúpula do C40, realizada no Rio de Janeiro. O prefeito Bruno Reis participa do evento na capital fluminense.

“Salvador tem trabalhado com seriedade e planejamento para se tornar uma cidade mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. Estar entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram suas emissões de gases de efeito estufa mostra que nossas políticas estão dando resultado. Investimos em mobilidade limpa, eficiência energética, gestão de resíduos e ampliação das áreas verdes, e vamos continuar avançando para fazer de Salvador uma referência em sustentabilidade e qualidade de vida para todos os seus habitantes”, ressaltou o prefeito.

Segundo o relatório, o desempenho de Salvador reflete uma combinação de políticas públicas integradas e investimentos em mobilidade sustentável. A cidade tem apostado na inovação e na colaboração entre diferentes setores para promover uma transição justa e resiliente. secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, avalia que este resultado significa que Salvador mostra que é possível crescer economicamente e, ao mesmo tempo, reduzir emissões.

“Estamos comprometidos em fazer da nossa cidade um exemplo de desenvolvimento sustentável no Sul Global. Ser a única cidade brasileira nessa lista é um marco. Mas também é um chamado para acelerarmos ainda mais a transição para uma economia de baixo carbono, com inclusão social e justiça climática”, ressalta. De acordo com o estudo, as cidades integrantes da rede, como é o caso da capital baiana, estão reduzindo suas emissões per capita cinco vezes mais rápido do que a média global. Nesse ranking mundial, Salvador aparece ao lado de Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Milão (Itália), Paris (França), São Francisco (Estados Unidos), Washington (Estados Unidos) e Yokohama (Japão).

“Essas cidades estão reduzindo as emissões mais rapidamente do que os governos nacionais e demonstrando que o progresso é possível. Estamos liderando pelo exemplo, protegendo os moradores, criando bons empregos verdes e mostrando que a liderança climática pode melhorar a vida de todas as comunidades. Precisamos que os governos nacionais de todo o mundo sigam o exemplo”, disse o copresidente da C40 Cities, o prefeito de Londres Sadiq Khan, durante a abertura da Cúpula do C40.

O levantamento, que analisou dados até fevereiro de 2025 utilizando o padrão internacional GPC (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), evidencia o avanço das cidades que já ultrapassaram seu pico de emissões e vêm registrando quedas consistentes. O estudo aponta que 60 das quase 100 cidades da rede C40 já entraram em trajetória descendente de emissões. Entre as ações adotadas pela Prefeitura de Salvador que contribuíram para alcançar esse reconhecimento está a substituição da iluminação pública por tecnologia LED, reduzindo o consumo de energia e as emissões associadas.

Também se destacam programas de incentivo como o IPTU Verde e o IPTU Amarelo, que estimulam práticas sustentáveis em edificações, além da implantação do sistema BRT e da ampliação da infraestrutura cicloviária, que incentivam modos de transporte menos poluentes, além da aquisição de ônibus elétricos para o sistema de transporte público e da implantação do maior eletroterminal em área pública do país.

Para Euler, o reconhecimento do C40 reforça o papel de Salvador como liderança climática entre as cidades do hemisfério sul. “Ser a única cidade brasileira nessa lista é um marco. Mas também é um chamado para acelerarmos ainda mais a transição para uma economia de baixo carbono, com inclusão social e justiça climática,” completou.

A capital baiana também vem se consolidando como palco de atividades voltadas à conscientização e ao debate sobre as mudanças climáticas. Nos próximos dias, por exemplo, será realizada a Semana Pré-COP30 Salvador, com dois grandes eventos apoiados pela gestão municipal: o Simpósio Internacional de Justiça Climática e Adaptação de Periferias Vulnerabilizadas e a Conferência Global de Artivismo.