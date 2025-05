RUMO A MORRO DE SÃO PAULO

Lancha com 22 passageiros a bordo pega fogo na Bahia

Apesar do susto, não houve feridos

Larissa Almeida

Publicado em 17 de maio de 2025 às 12:13

Cantora baiana que estava a bordo da embarcação registrou fumaça branca no porto de Valença Crédito: Reprodução/Instagram

Uma lancha que faria a navegação entre Valença e Morro de São Paulo pegou fogo na tarde da última sexta-feira (16), com 22 passageiros e dois tripulantes a bordo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as chamas foram contidas pela própria tripulação. >

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, disse que a embarcação navegava nas proximidades do Atracadouro Bom Jardim, em Valença, no sul da Bahia. Após tomar conhecimento do ocorrido, a entidade deslocou uma equipe de Inspeção Naval que se encontrava na região para o local, a fim de prestar o auxílio inicial aos envolvidos e colher informações do incidente. >

De acordo com as informações obtidas, a lancha “SHEKNAH VII” apresentou um princípio de incêndio durante a navegação entre Morro de São Paulo e Valença. “A embarcação atracou em segurança no Bom Jardim, onde todos os passageiros desembarcaram. Não houve registro de pessoas feridas, nem foram observados indícios de poluição hídrica na área”, informou a Capitania dos Portos. >