INFERNINHO

Líder do tráfico investigado por ataques a caixas eletrônicos morre em troca de tiros com a polícia

Homem era alvo de mandado de prisão, apontado como líder do tráfico na região de Marechal Rondon e responsável por diversos homicídios

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 14:50

Líder do tráfico no Inferninho é morto em troca de tiros com a polícia Crédito: Divulgação/ssp

Líder do tráfico no Inferninho e investigado por ataques a instituições financeiras, Victor Gabriel, que era conhecido como “Lacoste”, acabou morto durante uma troca de tiros com a polícia, na tarde dessa sexta-feira (25), em uma localidade conhecida como Osório, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. >

Durante nova fase da Operação Last Mile, os policiais se dirigiram ao endereço para cumprir mandado de prisão contra o suspeito. De acordo com informações da SSP, no momento da chegada das equipes, integrantes de um grupo criminoso passaram a disparar contra os agentes. >

Após o confronto, Victor foi localizado ferido, no interior de um imóvel, ainda portando arma de fogo. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu. Apontado como líder do tráfico de drogas na região do Inferninho, em Marechal Rondon, Victor Gabriel também era investigado pela explosão de caixas eletrônicos da Empresa Gráfica da Bahia (Egba) e pelo arrombamento do cofre de um posto de combustíveis na cidade de Amélia Rodrigues, em 2024. >