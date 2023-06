Lula é recebido com vaias na abertura oficial do Bahia Farm Show

. Crédito: Foto: Joá Souza/GOVBA/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com vaias, nesta terça-feira (6), durante a abertura oficial da Bahia Farm Show, maior feira de agronegócios do Norte e Nordeste, que acontece no município de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.



Além de Lula, participaram do evento o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil, Rui Costa e outras autoridades. O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) publicou em suas redes sociais um vídeo em que mostra os portões do evento fechados e denunciou que foi barrado na cerimônia de abertura.

"Lula não quer encontrar com o povo. Ele está aqui para fazer o showzinho dele fechado. A verdade é esta: a Farm Show está fechada. O povo de verdade não pode entrar. Se entrar, ele vai ser vaiado. A Bahia não aguenta mais", reclamou o deputado.

Videos que circulam nas redes sociais também mostram o momento das vaias. Em uma das imagens, é possível ver uma multidão, incluindo expositores e produtores rurais, vaiando o presidente e o chamando de 'ladrão'. O ato aconteceu nas proximidades da bilheteria do espaço, do lado de fora. Internautas relataram no Twitter que muitos produtores deixaram o local em protesto pela presença do presidente.

A coluna Satélite, de Jairo Costa Júnior, adiantou nesta terça-feira (6) que o Cerimonial do Palácio do Planalto optou por uma solenidade restrita a 1,2 mil pessoas, previamente credenciadas, entre autoridades, convidados e profissionais da imprensa.

Em outras imagens gravadas por produtores rurais que ficaram do lado de fora é possível ver a chegada de ônibus com dezenas de pessoas que tiveram a entrada autorizada no evento restrito.

Bahia Farm Show Com a expectativa de receber mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de evento, a Bahia Farm ampliou em 17% a área destinada às empresas, expandiu o estacionamento, que se mantém gratuito, construiu um novo restaurante com capacidade para 700 pessoas, e nova sede da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que conta com auditório para 200 pessoas.

A feira terá na edição deste ano um recorde no número de expositores. São 420 empresas representando cerca de 1200 marcas, que apresentam ao público o que há de mais novo e tecnológico no agro do país, potencializando o setor e melhorando os equipamentos e serviços do agronegócio. Segundo a organização, a edição 2023 da Bahia Farm Show é uma oportunidade de mostrar "um agro sem fronteiras e cada vez mais internacional".

O complexo da Bahia Farm Show 2023 abriga ainda duas áreas de alimentação, uma área de food truck, campos experimentais, exposição fotográfica, praça do museu com máquinas e veículos antigos, área destinada à comercialização de produtos e artesanatos da agricultura familiar.

O público presente ainda poderá aproveitar passeios de balão e de helicóptero, pista de test drive de veículos e playground para as crianças. Os ingressos do evento custam R$ 12,50 a meia-entrada e R$ 25 a inteira. É possível comprar pelo site (clicando aqui) ou na bilheteria do local. Parte da renda será revertida ao Hospital do Oeste.

Ingresso onlineInteira: R$ 25,00Meia-entrada: R$ 12,50 (estudantes deverão apresentar comprovante com foto no dia do evento)Forma de pagamento online: Boleto híbrido