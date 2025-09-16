OPORTUNIDADE

Uesb abre vagas para seleção de mestrado e doutorado; veja os detalhes

Programa de Pós Graduação oferece 18 vagas

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:08

Confira os detalhes do edital Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou a abertura de 11 vagas para mestrado e sete para doutorado no Programa de Pós Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos (PPGEcal), para o campus de Itapetinga, no centro-sul baiano. Duas vagas, em cada nível, são reservadas para ações afirmativas.

O curso de Mestrado é destinado a profissionais com diploma, certificado de conclusão ou atestado de conclusão de curso superior nas áreas de Engenharia, Ciências Exatas, Ciências Agrárias e outras correlacionadas com as áreas de concentração do programa. Para a seleção de Doutorado, é necessário que os profissionais tenham título de Mestre em Engenharia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos ou áreas afins.

O processo seletivo será realizado em três etapas: análise documental, análise de currículo e histórico, além de entrevista. As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de outubro e 16 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail ppgecal.inscricoes@uesb.edu.br.

