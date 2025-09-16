VÍDEO

Veja o momento da explosão em churrascaria de Mar Grande que deixou sete feridos

Duas vítimas foram transferidas de helicóptero para Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:44

Explosão em restaurante deixou feridos em Mar Grande Crédito: Reprodução/Notícias da Ilha

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança da churrascaria Brasão, em Mar Grande, mostra o momento em que uma explosão da na ilha de alimentação deixou pessoas feridas e provocou correria entre os clientes. O caso aconteceu na segunda-feira (15). Sete pessoas foram socorridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo que duas foram transferidas de helicóptero para receber atendimento em Salvador.

Era 12h50 quando uma funcionária, que estava na área do buffet do estabelecimento, acendeu uma panela rechaud, que mantém a comida quente durante o serviço do restaurante. Ela parece utilizar um recipiente com álcool. Poucos segundos após ela se aproximar da panela, uma grande explosão acontece.

Uma senhora, que estava sentada em uma das mesas próximas, é atingida pelas chamas e corre. Cerca de 25 pessoas, dos quais idosos e crianças, estavam no estabelecimento no momento da explosão. Eles correm após o susto, enquanto parte da ilha de alimentação permanece em chamas. É quando o dono do restaurante aparece com um extintor de incêndio e contém o fogo. A churrascaria fica localizada na rua da Rodagem, na região central de Mar Grande.

A explosão deixou sete pessoas feridas, sendo duas em estado mais grave. Edneuza Sodré Souza, de 56 anos, e Hemerson Ferreira de Santana, 38, foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), referência no atendimento de vítimas de queimaduras no estado, em Salvador. O transporte foi realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

A prefeitura de Vera Cruz informou inicialmente que haviam sido oito vítimas. Ao longo da tarde desta segunda-feira (15), o número foi atualizado para sete pessoas. São elas: Maria Natália Vieira Maia Santos, 23, Carmem Dolores Fereira Souza, 74, Hemerson Ferreira de Santana, 38, Edneuza Sodré de Souza, 56, Janaina de Brito Sena, 29, Luciene dos Santos Pereira, 27, e Epifania da Silva Lima, 71.

O que diz o restaurante

A churrascaria Brasão disse, em nota, que a explosão foi um acidente na manipulação de uma panela rechaud e que não houve danos estruturais. "Ressaltamos que o ocorrido não teve relação com gás, botijão, panela de pressão, cozinha, instalação elétrica ou estrutura física do estabelecimento, não havendo, portanto, qualquer dano estrutural", diz a nota. O restaurante disse que presta suporte aos feridos.

"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas imediatamente para a UPA de Mar Grande. Esclarecemos ainda que a churrascaria Brasão está oferecendo todo o suporte e amparo necessários às pessoas envolvidas e suas famílias", completa. O estabelecimento ainda lamenta o ocorrido e que tomará medidas para que situações semelhantes não se repitam. "Reiteramos nosso respeito e solidariedade às pessoas envolvidas", diz.