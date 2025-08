INTERCÂMBIO CULTURAL

Mais de 50 músicos participam de performance coletiva em encontro de filarmônicas

Apresentação aconteceu durante o encerramento do encontro "Ponte Para as Filarmônicas"

Monique Lobo

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 19:11

Encerramento do encontro "Ponte Para as Filarmônicas" Crédito: Divulgação

O encerramento do encontro "Ponte Para as Filarmônicas", que aconteceu no domingo (3), no Porto São Félix, reuniu mais de 50 músicos em uma performance coletiva que emocionou o público. >

O evento, que aconteceu no sábado (2) e no domingo com realização da Casa da Ponte, contou ainda com oficinas formativas, ensaios conjuntos e intercâmbio entre músicos de seis filarmônicas da região: Filhos de Apolo (Santo Amaro), Euterpe Cruzalmense e Lira Guarani (Cruz das Almas), 5 de Março (Muritiba), Lyra Ceciliana (Cachoeira) e União Sanfelixta (São Félix), além de integrantes da Orquestra Afrosinfônica.>

“A filarmônica cumpre um papel educacional, social e cultural, porque é um dos movimentos mais importantes que existem hoje no Brasil. Já tive oportunidade de viver muita coisa, tocar com muita gente, mas este é um dos momentos que me sinto mais realizado em ver esta beleza”, comentou o maestro Ubiratan Reis.>

Os músicos participaram de oficinas de flauta, clarinete, saxofones, trompete, trombone, tuba, bombardino, percussão e arranjos ministradas por nomes como o maestro Ubiratan Marques (arranjos), e os professores Julio Sant’Anna, Indira Dourado, Vinicius Freitas, Everaldo Pequeno, Rosa Denise, Fernando Rocha e Amanda Rodovalho.>

“A maioria das filarmônicas, aqui representadas por alguns músicos, é centenária. Então, o que faz manter a memória viva, essa coisa do patrimônio, é justamente fazer essa engrenagem não parar de girar. E você manter esse processo vivo, atrair jovens para estudar numa instituição de música, é uma missão árdua”, afirma Vinicius Freitas, coordenador do projeto.>

De acordo com os organizadores, o projeto integra uma nova frente territorial da instituição voltada à valorização das filarmônicas baianas, com foco na formação, visibilidade pública e fortalecimento institucional desses grupos, muitos com mais de 100 anos de existência.>