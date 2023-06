Médico usa peruca e batom para atender paciente após ataque homofóbico

Profissionais e pacientes que estiveram no Hospital da Mulher, em Feira de Santana, foram surpreendidos por ofensas homofóbicas proferidas contra um médico, na tarde deste domingo (4). Quando soube do ocorrido, o obstetra e colega da vítima, Carlos da Costa Lino, tomou uma atitude inusitada: ele colocou uma peruca e se maquiou para atender a paciente grávida, que ofendeu o colega homossexual.



Logo depois de uma consulta, a mulher teria dito, no corredor da unidade hospitalar, que “não gostava de ser atendida por viado”. O profissional que realizou o atendimento ouviu a ofensa e foi conversar com a paciente, que repetiu a fala.