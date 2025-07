MAL SÚBITO

Menino de 13 anos morre após passar mal em partida de futsal na Bahia

Garoto chegou a ser socorrido e passou por tentativa de reanimação, sem sucesso

Guilherme passou mal no ginásio Luís Eduardo Magalhães, onde acontecia o torneio, e foi socorrido por familiares para o Hospital Nair Alves de Souza ainda consciente. Lá, contudo, ele passou mal novamente e apesar de tentativas de reanimação acabou morrendo. Não há detalhes sobre a causa do falecimento.>

"Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento do jovem goleiro Guilherme, da equipe Leões da Ilha, na categoria sub-13. Um menino de apenas 13 anos, que sonhava alto, que se entregava em quadra com coragem e alegria. Guilherme passou mal durante uma partida e, horas depois, infelizmente nos deixou", diz o texto. "Nós da TV Arcanjo tivemos a honra de registrar seus últimos momentos em quadra". O texto deseja solidariedade e força à família. "Guilherme, obrigado por ter sido luz, mesmo por pouco tempo. Você jamais será esquecido".>