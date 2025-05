TRANSPORTE

Metrô terá funcionamento especial para o BA-VI no domingo (18)

Número de viagens será ampliado conforme demanda

Os torcedores que vão assistir ao clássico BA-Vi, em jogo válido pelo Brasileirão no próximo domingo (18), vão poder contar com a ampliação do funcionamento do metrô de Salvador e Lauro de Freitas. O esquema é válido para antes e após a partida, que acontece às 16h. >