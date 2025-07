AUTOMÓVEIS

Mitsubishi e Ford Courier: veja os veículos disponíveis na Bahia para doação no site do governo federal

Confira detalhes dos modelos disponíveis no estado

Uma caminhonete Mitsubishi, 4x4 e movida à diesel e com 141 cavalos de potência está disponível para doação, aqui na Bahia, no Sistema de Doações do Governo Federal. >