Motociclista é atropelado por cavalos em Feira de Santana; veja vídeo

Animais galopavam livremente no bairro do Tomba

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:50

Motociclista é atropelado por cavalos em Feira de Santana
Motociclista é atropelado por cavalos em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um motociclista que trafegava no bairro do Tomba, em Feira de Santana, foi atingido por três cavalos que corriam soltos na rua Comendador Gomes, na segunda-feira (1º). Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que o acidente ocorre e o homem é arremessado. 

Moradores informaram à TV Subaé que os cavalos estavam soltos na região antes do acidente. Os três animais saíram da rua Telégrafo, uma transversal da rua, e atingiram em cheio a motocicleta. Após o acidente, outras pessoas pararam no local para prestar socorro ao motociclista. Os cavalos seguiram trafegando pela rua após a colisão. 

De acordo com informações do g1, o responsável pelos animais ainda não foi identificado, e a prefeitura não informou se o Centro de Controle de Zoonoses, responsável por recolher animais soltos em situações como essa, resgatou os animais. O CORREIO tenta contato com a gestão municipal. 

