MPT vai apurar acidente que matou trabalhador soterrado em mina na Bahia

Caso foi registrado em Jacobina, na última quarta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:08

Fábio morreu enquanto trabalhava em uma mina em Jacobina, na Bahia
Fábio morreu enquanto trabalhava em uma mina em Jacobina, na Bahia Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) abriu inquérito próprio para apurar a circunstâncias do acidente de trabalho que terminou na morte do trabalhador Fábio Ribeiro de Jesus. A vítima morreu soterrada em uma mina, na última quarta-feira (17), em Jacobina, no interior da Bahia.

O acidente ocorreu durante o desmonte da mina, operada pela empresa Jacobina Mineração Pan American Silver, onde Fábio trabalhava. O falecimento foi comunicado através de uma nota oficial da empresa na quinta-feira (18), que afirmava que as causas de acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo MPT, também não há informações sobre como foi realizado o atendimento ao trabalhador falecido.

A abertura de inquérito vai  apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco. Também é prioridade garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes.

A investigação do MPT conta com a contribuição de outros órgãos públicos, como a Polícia Civil da Bahia. Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança.

