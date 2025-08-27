Acesse sua conta
Mulher é presa por tentar matar coveiro em cemitério na Bahia

Vítima é companheiro da suspeita e foi atingido com golpe de facão, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 23:32

Mulher é presa por tentativa de homicídio em Belmonte
Mulher é presa por tentativa de homicídio em Belmonte Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Belmonte, no sul do estado, prendeu nessa terça-feira (26) uma mulher suspeita da tentativa de homicídio contra o próprio companheiro. A vítima, de 41 anos, que trabalha como coveiro no cemitério municipal, procurou a delegacia com um grave ferimento na cabeça, causado por um golpe de facão que teria sido desferido pela suspeita.

O ataque aconteceu no final da tarde, no cemitério onde ele trabalha. Segundo a polícia, o homem foi surpreendido pela agressão e socorrido ao hospital de Belmonte, onde permanecia internado nesta quarta-feira (27).

A arma utilizada foi apreendida, e a suspeita conduzida à delegacia. Após a realização dos exames legais, ela está custodiada à disposição da Justiça.

