Mulher é presa por tentar matar coveiro em cemitério na Bahia

Tharsila Prates
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 23:32
A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Belmonte, no sul do estado, prendeu nessa terça-feira (26) uma mulher suspeita da tentativa de homicídio contra o próprio companheiro. A vítima, de 41 anos, que trabalha como coveiro no cemitério municipal, procurou a delegacia com um grave ferimento na cabeça, causado por um golpe de facão que teria sido desferido pela suspeita.
O ataque aconteceu no final da tarde, no cemitério onde ele trabalha. Segundo a polícia, o homem foi surpreendido pela agressão e socorrido ao hospital de Belmonte, onde permanecia internado nesta quarta-feira (27).
A arma utilizada foi apreendida, e a suspeita conduzida à delegacia. Após a realização dos exames legais, ela está custodiada à disposição da Justiça.