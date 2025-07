LAZER

Museu em Salvador é fechado para adequação; veja detalhes

No último dia 11, duas novas exposições foram abertas com visitação gratuita: “Flecha”, de Milena Ferreira, e “Insurgência”, de Lilian Morais

Tharsila Prates

Publicado em 29 de julho de 2025 às 18:26

MAC-Bahia Crédito: Divulgação/ MAC-Bahia

Quem passa pela Rua da Graça, em Salvador, vê o Museu de Arte Contemporânea (MAC) fechado ao público. Uma estrutura está sendo montada na parte externa do antigo Palacete, que inaugurou no último dia 11 duas novas exposições com visitação gratuita: “Flecha”, de Milena Ferreira; “Insurgência”, de Lilian Morais, além da exposição Objeto (In)Comum.>

De acordo com informações do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), que administra o espaço, o MAC foi fechado ao público nesta terça-feira (29), para intervenções na nova minipista de skate que será entregue ao público no sábado, 2 de agosto, quando também será inaugurado um parquinho infantil. Até lá, o equipamento permanecerá fechado.>

Na quinta-feira (31), também haverá no local a cerimônia de entrega da Comenda 2 de Julho. Confira a programação do museu a partir de sábado, 2 de agosto:>

O MAC Bahia reabrirá no sábado (2) com uma programação diversificada. A minirrampa resulta da obra “Skeatável”, exposta anteriormente no museu. Às 10h, está programado um bate-papo sobre skate e cidade com a participação do Coletivo Casa Cheia, Cairê Brasil, Dendê Crew, Ernesto Belote, Fernando Gomes e Ian Aragão. >

Logo depois, haverá exibição audiovisual de Legado Concreto (Black Media), Paraísos (Coletivo Casa Cheia), Ssalitre e de Fernando Gomes. Ainda terá o “Demo de Skate”, com os DJs Iano, Maico Rasta e Pivete Nobre. A pista será aberta ao público a partir das 15h. A rampa será o ponto de encontro, ainda no sábado, para a já tradicional Visita Guiada Circuito MAC_Bahia, às 16h. Depois, às 17h, o museu oferecerá a performance sonora “Necromancy”, com Marcela Lucatelli (Lucatelli) (para o público adulto).>

Domingo>