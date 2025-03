PROMOÇÃO

Conheça Elano Passos, autor das imagens da sacola que será encartada no CORREIO nesta quinta-feira (27)

Leitor poderá adquirir o acessório com um acréscimo de R$ 15; criação do artista plástico tem imagens que remetem a festas baianas

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de março de 2025 às 05:00

Elano Passos Crédito: Marina Silva/Correio

Quem comprar a edição de quinta-feira (27) do CORREIO poderá levar uma ecobag exclusiva com estampas em homenagem aos 476 anos de Salvador. As artes retratam duas das principais festas populares da capital baiana: a Lavagem do Bonfim e o Carnaval. As imagens são criadas pelo artista plástico baiano Elano Passos. >

Elano, 50 anos, começou a produzir suas primeiras peças há cerca de sete anos. Ele conta que o interesse pelas artes plásticas surgiu por acaso, enquanto brincava com o filho. “Eu estava desenhando com ele quando saiu esse traço, que me chamou a atenção e eu decidi explorá-lo. Esse traço é parte da minha identidade atualmente, por ser muito singular e feito em preto e branco”, diz o artista. Ele lembra que o jornal o convidou ainda no início da sua carreira para produzir uma homenagem para Carlinhos Brown. >

O processo de criação para as imagens das sacolas durou cerca de uma semana. “Quando recebi o convite para fazer essas ecobags, isso me trouxe muita alegria. Eu faço arte sempre pensando em coisas boas, na felicidade, em festa. Quando a gente junta isso tudo e pensa em Salvador e na Bahia, é muito tranquilo traduzir isso através dos traços”, diz. >

A escolha pelo Carnaval é uma homenagem à folia que, em 2025, celebrou o aniversário de 40 anos da axé music. Já a Lavagem do Bonfim teve inspiração na vida do própria Elano. Por ter morado na Cidade Baixa durante muito tempo, ele cresceu próximo à festa, o que gerou uma relação de afeto com a celebração. “Eu vivi muito essa experiência de ver cenas inusitadas, as barracas tocando Edson Gomes, que era uma coisa incrível, os parques sendo montados, o cortejo das baianas e o público acompanhando. Isso fez parte da minha memória”, relata. >

Os desenhos criados por Elano Crédito: divulgação

Antes de iniciar sua carreira como artista plástico, ele atuou no ramo do design digital por 25 anos. Para Elano, a mudança foi algo natural: “O mais difícil é encontrar a identidade, que é uma das coisas mais importantes para um artista. Eu tive a felicidade de encontrar a minha ainda no início. Quando eu fiz a mudança, algumas pessoas comentaram por conta da minha idade. Mas quando você ama o que faz, acaba levando isso de uma forma muito natural”.>

Além da Bahia, a pintura rupestre é a principal influência nas suas obras. “É o que mais me representa hoje em dia. As imagens retratam uma história e o que eu mais faço atualmente é contar história na minha arte”, relata. Suas ilustrações já estamparam capas de álbuns de Saulo e Luiz Caldas, além de livros e painéis espalhados por Salvador. >

As obras também ganharam destaque em exposições permanentes, como no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, e em intervenções artísticas no Hotel Pestana. Além disso, Elano participou de projetos sociais, assinando a estampa de uma camisa em homenagem a Santa Dulce e criando coleções beneficentes.>

O jornal + sacola serão vendidos por R$ 15,00 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). O jornal também será vendido sem o produto, normalmente, por R$ 2,00. Assinantes podem ligar para a central de atendimento, solicitando a sacola, no próprio dia 27, pelo número (71) 3480-9140. >