FESTA GOSPEL

Nova data e local do Celebra Lauro são confirmados; veja detalhes

Evento foi adiado em novembro por conta das chuvas

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:10

Cassiane, Samuel Eleotério e Gabriel Rocha são atrações do festival Crédito: Reprodução

O Celebra Laura, evento voltado para a cultura gospel em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), teve nova data e local anunciados. A celebração será realizada nos dias 19 e 20 de dezembro, na área externa do Parque Shopping Bahia. O festival vai reunir fé, música e adoração, com grandes nomes do gênero nacional, como Cassiane, Samuel Eleotério, Gabriela Rocha, Gerson Rufino e outros.

Confira algumas das atrações do Celebra Lauro 1 de 9

O festejo é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE) em conjunto com a Ordem de Pastores, e aconteceria nos dias 21 e 22 de novembro, mas precisou ser adiado devido às fortes chuvas que atingiram o município na época.