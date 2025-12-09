Acesse sua conta
Nova data e local do Celebra Lauro são confirmados; veja detalhes

Evento foi adiado em novembro por conta das chuvas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:10

Cassiane, Samuel Eleotério e Gabriel Rocha são atrações do festival
Cassiane, Samuel Eleotério e Gabriel Rocha são atrações do festival Crédito: Reprodução

O Celebra Laura, evento voltado para a cultura gospel em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), teve nova data e local anunciados. A celebração será realizada nos dias 19 e 20 de dezembro, na área externa do Parque Shopping Bahia. O festival vai reunir fé, música e adoração, com grandes nomes do gênero nacional, como Cassiane, Samuel Eleotério, Gabriela Rocha, Gerson Rufino e outros.

Confira algumas das atrações do Celebra Lauro

Cassiane por Reprodução/ Redes sociais
Samuel Eleotério por Reprodução/ Redes sociais
Gabriela Rocha por Trumpas/Divulgação
Nengo Vieira por Reprodução/ Redes sociais
Gerson Rufino por Reprodução/ Redes sociais
Micael do Carmo por Reprodução/Redes sociais
Milton Ebenezer por Reprodução/ Redes sociais
Walkiria Nunes por Reprodução/ Redes sociais
Paulo Neto por Reprodução/ Redes sociais
1 de 9
Cassiane por Reprodução/ Redes sociais

O festejo é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE) em conjunto com a Ordem de Pastores, e aconteceria nos dias 21 e 22 de novembro, mas precisou ser adiado devido às fortes chuvas que atingiram o município na época.

A festa integra a programação dos 25 anos do Jubileu de Prata em homenagem ao Dia dos Evangélicos. Segundo a prefeitura, o evento deve reunir milhares de fiéis e contará com apoio de diferentes secretarias municipais, que atuarão na oferta de serviços de saúde, ordenamento do trânsito, transporte e segurança pública, garantindo uma celebração organizada e segura para todos.

Tags:

Lauro de Freitas Gospel

