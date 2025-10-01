Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova data: Micareta de Feira será só em novembro de 2026

Mudança foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:04

Micareta de Feira
Micareta de Feira Crédito: Valdenir Lima - Divulgação

A Micareta de Feira de Santana, uma das folias mais tradicionais do estado, será realizada em novembro, no próximo ano. Segundo a prefeitura, a data ainda não foi definida e a mudança atende aos anseios dos segmentos envolvidos na realização da festa.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho à imprensa e a representantes desses segmentos, na tarde desta terça-feira (30), em coletiva no Paço Municipal Maria Quitéria.

Leia mais

Imagem - Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)

Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)

O prefeito disse que a mudança do período da Micareta atende aos desejos dos feirenses, confirmados em uma pesquisa de opinião pública, na qual 70% dos entrevistados responderam positivamente à realização da festa em novembro, contemplando também o comércio e os envolvidos diretamente no evento.

Ele destacou que o ganho de tempo, com a festa sendo realizada daqui a pouco mais de um ano, permitirá melhor organização e um trabalho mais eficiente na captação de recursos de possíveis patrocinadores. “Neste ano, a resposta de quem procuramos foi de que o período era curto para que se organizassem. No próximo ano, portanto, haverá tempo para que organização e patrocinadores se planejem”, afirmou.

José Ronaldo informou ainda que vai convocar a empresa vencedora da licitação para a captação de recursos no mercado, a fim de que apresente, no menor prazo possível, um planejamento com ideias a serem ofertadas a patrocinadores em potencial.

O prefeito ressaltou também que a proximidade do Carnaval de Salvador e do início do verão, que atrai muitos turistas à capital, pode transformar a Micareta em uma opção de diversão para esse público. A curta distância entre as duas cidades, o custo menor e as atrações nos trios - muitas vezes as mesmas do Carnaval - tornam a festa feirense um destino ainda mais atrativo.

Sobre a definição da data, José Ronaldo afirmou que, a partir da próxima terça-feira (9), haverá uma reunião com os segmentos envolvidos para iniciar os debates sobre os melhores dias para a realização da Micareta. “Será uma decisão tomada depois de ouvidas as opiniões”, assegurou.

Estiveram presentes, entre outros secretários municipais, os titulares das pastas de Educação e vice-prefeito, Pablo Roberto; de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo; de Comunicação, Joilton Freitas; além do presidente da Câmara Municipal, Marcos Lima.

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos
Imagem - MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal
Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia
03

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Imagem - Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa
04

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa