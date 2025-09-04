ACIDENTE

Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Feira de Santana

Parte da via foi bloqueada após o acidente

Maysa Polcri

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:41

Acidente com ônibus na BR-324 Crédito: Reprodução

Um ônibus tombou no início da tarde desta quinta-feira (4), no KM 527 da BR-324, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registros de mortes. Ao menos dois passageiros ficaram feridos. O acidente aconteceu por volta das 12h50.

O ônibus pertence à empresa Cidade Sol e transportava 23 passageiros de Salvador até Iramaia, cidade do centro-sul do estado. Equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência. Imagens mostram que o veículo tombou no canteiro central, entre as duas pistas. Devido ao acidente, uma faixa da BR-324 precisou ser bloqueada, o que provoca congestionamento na região.

