Operação contra abuso infantil termina com 14 pessoas presas na Bahia

As prisões foram realizadas em Salvador e cinco cidades do interior do estado

As ações da polícia durante o Dia D da Operação Caminhos Seguros, movimento nacional promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, resultou na prisão de 14 suspeitos na Bahia. As prisões foram realizadas em Salvador e nas cidades de Lauro de Freitas, Anagé, Jequié, Maraú, Bom Jesus da Serra e Juazeiro.>

Os presos são investigados pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Somente em Salvador, mais de 50 policiais civis, com apoio de unidades especializadas do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMVC), participaram da operação, que aconteceu em diversos estados brasileiros. >

Quatro dessas prisões aconteceram no município de Juazeiro e são referentes ao caso em que uma mãe permitiu que três namorados tivessem relações sexuais com a filha de 5 anos, o que se caracteriza como estupro de vulnerável. >

“São casos realmente graves, alguns até dantescos como a situação de Juazeiro em que quatro pessoas foram presas no mesmo caso. Nesse crime, a mãe de uma menina de cinco anos consentiu que três namorados dela tivessem relação com a filha”, explicou o delegado Thiago Rodrigues, coordenador de operações da Polícia Judiciária (COPJ).

Guarnições da Polícia Militar auxiliaram no patrulhamento ostensivo em diversos pontos da capital baiana e em cidades do interior do estado. O Departamento de Polícia Técnica e o Corpo de Bombeiros também atuaram com equipes em prontidão.>