Penitenciária da Bahia é alvo de operação contra o crime organizado; veja imagens

Ação integrada conta com a participação do Ministério Público e Polícia Militar

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:30

O Conjunto Penal de Paulo Afonso, no interior da Bahia, é alvo, nesta quinta-feira (30), de uma operação integrada das forças de segurança no combate ao crime organizado. O objetivo da ação é apreender ilícitos, como drogas e celulares, além de itens não permitidos em poder dos internos.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a operação Impactus tem como foco o enfrentamento ao crime organizado e a redução dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na região de Paulo Afonso.

Além da Seap, por meio da Superintendência de Gestão Prisional, a ação integrada conta ainda com a participação efetiva do Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Polícia Militar da Bahia e de policiais penais da própria unidade. O balanço da operação deverá ser divulgado em breve. 

