Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pistola 9mm é a arma mais usada por caçadores, atiradores e colecionadores na Bahia; saiba por quê

Modelo corresponde a 41% das 40.837 armas registradas como CAC na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:00

Arma 9 mm Crédito: Freepik

A pistola de calibre 9 milímetros, antes restrita ao uso das Forças Armadas, é a arma mais popular na Bahia entre caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (CAC). Segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm) da Polícia Federal, há 16.743 exemplares desse tipo de armamento no estado, o que corresponde a 41% das 40.837 armas registradas como CAC.

Antes, havia maior prevalência do uso de revólveres, como os de calibre 38 e .380, mas a maior facilidade de obtenção da 9 mm junto às características funcionais do armamento fez com que ele se popularizasse, de acordo com o instrutor de armamento e tiro (IAT) Flávio Calhau.

“O calibre 9 mm possui fatores técnicos, logísticos e econômicos [de destaque]. É o calibre mais utilizado em pistolas semiautomáticas no mundo e possui ampla disponibilidade de armas compatíveis, como Glock, CZ, Taurus, SIG Sauer, Beretta. Também tem um desempenho balístico equilibrado, custo mais elevado e disponibilidade da munição”, detalha.

A preferência pelo armamento ocorreu tanto pela possibilidade de adquirir um instrumento que antes era inacessível quanto pela alta potência. Para efeito de comparação, Flávio Calhau ressalta a inferioridade de dois calibres populares quando comparados ao 9 mm: o .380 ACP, que oferece potência intermediária, e o .22 Long Rifle, que possui baixa potência.

Saiba quais são os tipos de armas mais utilizadas por CACs

Pistola por auto-upload
Carabina por auto-upload
Espingarda por Divulgação/Ascom PM
Revólver por Divulgação/PM
Metralhadora por Reprodução
1 de 5
Pistola por auto-upload

“O calibre 9 mm apresenta potência média a alta, com recuo moderado e custo de munição mais elevado, sendo amplamente utilizado tanto na defesa pessoal quanto em modalidades esportivas. O .380 Tem recuo mais suave e custo um pouco menor, o que o torna comum em pistolas compactas voltadas para porte e defesa pessoal, com menor poder de parada em comparação ao 9mm. [...] Já o .22 Long Rifle possui recuo praticamente inexistente e munição de baixo custo, sendo ideal para treino, iniciação no tiro e práticas esportivas, mas sem eficiência adequada para defesa”, compara.

A maior disponibilidade da pistola 9 mm se deu a partir de 2019, quando o governo Bolsonaro flexibilizou a política de acesso a armas de fogo. À época, a arma, que era de uso restrito, passou a ser de uso permitido.

“Essa arma, que vendia 100 a 300 exemplares por ano, passou a ser rapidamente a arma mais vendida do Brasil. Um levantamento mostrou que foram vendidas no país, como um todo, 600 mil pistolas 9 mm apenas no último governo”, conta Roberto Uchôa, especialista em controle de armas e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Com a maior circulação entre populares, facilitou-se o acesso também para criminosos, que passaram a usar esse tipo de calibre em larga escala. Entre as vantagens desse tipo de uso para a criminalidade, estão a capacidade de carregar mais munição, menor tempo para ficar preparada entre um tiro e outro, e maior poder de penetração no alvo.

Mais recentes

Imagem - Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento

Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento
Imagem - Mulher morre e seis ficam feridos em acidente entre ambulância, carro e três caminhões na Bahia

Mulher morre e seis ficam feridos em acidente entre ambulância, carro e três caminhões na Bahia
Imagem - Motorista envolvido em acidente com irmãos cantores de arrocha é identificado

Motorista envolvido em acidente com irmãos cantores de arrocha é identificado

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua