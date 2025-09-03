ALTA POTÊNCIA

Pistola 9mm é a arma mais usada por caçadores, atiradores e colecionadores na Bahia; saiba por quê

Modelo corresponde a 41% das 40.837 armas registradas como CAC na Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:00

A pistola de calibre 9 milímetros, antes restrita ao uso das Forças Armadas, é a arma mais popular na Bahia entre caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (CAC). Segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm) da Polícia Federal, há 16.743 exemplares desse tipo de armamento no estado, o que corresponde a 41% das 40.837 armas registradas como CAC.

Antes, havia maior prevalência do uso de revólveres, como os de calibre 38 e .380, mas a maior facilidade de obtenção da 9 mm junto às características funcionais do armamento fez com que ele se popularizasse, de acordo com o instrutor de armamento e tiro (IAT) Flávio Calhau.

“O calibre 9 mm possui fatores técnicos, logísticos e econômicos [de destaque]. É o calibre mais utilizado em pistolas semiautomáticas no mundo e possui ampla disponibilidade de armas compatíveis, como Glock, CZ, Taurus, SIG Sauer, Beretta. Também tem um desempenho balístico equilibrado, custo mais elevado e disponibilidade da munição”, detalha.

A preferência pelo armamento ocorreu tanto pela possibilidade de adquirir um instrumento que antes era inacessível quanto pela alta potência. Para efeito de comparação, Flávio Calhau ressalta a inferioridade de dois calibres populares quando comparados ao 9 mm: o .380 ACP, que oferece potência intermediária, e o .22 Long Rifle, que possui baixa potência.

“O calibre 9 mm apresenta potência média a alta, com recuo moderado e custo de munição mais elevado, sendo amplamente utilizado tanto na defesa pessoal quanto em modalidades esportivas. O .380 Tem recuo mais suave e custo um pouco menor, o que o torna comum em pistolas compactas voltadas para porte e defesa pessoal, com menor poder de parada em comparação ao 9mm. [...] Já o .22 Long Rifle possui recuo praticamente inexistente e munição de baixo custo, sendo ideal para treino, iniciação no tiro e práticas esportivas, mas sem eficiência adequada para defesa”, compara.

A maior disponibilidade da pistola 9 mm se deu a partir de 2019, quando o governo Bolsonaro flexibilizou a política de acesso a armas de fogo. À época, a arma, que era de uso restrito, passou a ser de uso permitido.

“Essa arma, que vendia 100 a 300 exemplares por ano, passou a ser rapidamente a arma mais vendida do Brasil. Um levantamento mostrou que foram vendidas no país, como um todo, 600 mil pistolas 9 mm apenas no último governo”, conta Roberto Uchôa, especialista em controle de armas e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.