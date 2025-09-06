VIOLÊNCIA

PM é baleado em tentativa de assalto em Salvador e socorrido em aeronave para hospital

Outra pessoa foi atingida pelos disparos durante a ação; policiamento foi reforçado na região

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:30

PM é baleado em tentativa de assalto em Salvador e socorrido em aeronave para hospital Crédito: Arquivo/ Reprodução

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã deste sábado (6), na rodovia CIA/Aeroporto, nas proximidades do viaduto de Simões Filho. Segundo informações da Polícia Militar, os disparos foram efetuados enquanto dois indivíduos em uma motocicleta vermelha tentaram roubar o veículo do militar. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi resgatado por aeronave do Grupamento Aéreo da PM (Graer), sendo conduzido ao Hospital do Subúrbio. O militar encontra-se consciente e estável, tendo sido encaminhado para atendimento médico.

Ainda segundo a polícia, outra pessoa também foi atingida por disparo de arma de fogo na mesma ocorrência, recebendo atendimento inicial na rodovia e sendo levada à mesma unidade hospitalar. A polícia não informou se ela foi vítima de bala perdida. A operação de resgate contou com o apoio integrado do Graer, Rondesp RMS e guarnições da região, que garantiram o isolamento da área e a segurança do pouso da aeronave. O rápido deslocamento aéreo foi fundamental para a preservação da vida do policial.