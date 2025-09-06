Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM é baleado em tentativa de assalto em Salvador e socorrido em aeronave para hospital

Outra pessoa foi atingida pelos disparos durante a ação; policiamento foi reforçado na região

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:30

PM foi acionada, mas achou vítima sem sinais vitais
PM é baleado em tentativa de assalto em Salvador e socorrido em aeronave para hospital Crédito: Arquivo/ Reprodução

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã deste sábado (6), na rodovia CIA/Aeroporto, nas proximidades do viaduto de Simões Filho. Segundo informações da Polícia Militar, os disparos foram efetuados enquanto dois indivíduos em uma motocicleta vermelha tentaram roubar o veículo do militar.  Ele recebeu os primeiros socorros  ainda no local e, em seguida, foi resgatado por aeronave do Grupamento Aéreo da PM (Graer), sendo conduzido ao Hospital do Subúrbio. O militar encontra-se consciente e estável, tendo sido encaminhado para atendimento médico.

Ainda segundo a polícia, outra pessoa também foi atingida por disparo de arma de fogo na mesma ocorrência, recebendo atendimento inicial na rodovia e sendo levada à mesma unidade hospitalar. A polícia não informou se ela foi vítima de bala perdida. A operação de resgate contou com o apoio integrado do Graer, Rondesp RMS e guarnições da região, que garantiram o isolamento da área e a segurança do pouso da aeronave. O rápido deslocamento aéreo foi fundamental para a preservação da vida do policial.

As investigações estão em andamento para identificar e prender os autores do crime, enquanto o policiamento na região foi reforçado, com intensificação das rondas e outras ações preventivas de combate à crimes.

Mais recentes

Imagem - Sem habilitação e carro roubado: homem é preso após ser flagrado com quase 50kg de maconha na Bahia

Sem habilitação e carro roubado: homem é preso após ser flagrado com quase 50kg de maconha na Bahia
Imagem - Grávida passa mal ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio e acaba se entregando

Grávida passa mal ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio e acaba se entregando
Imagem - Quatro fábricas de cerâmica são flagradas furtando energia em cidade baiana

Quatro fábricas de cerâmica são flagradas furtando energia em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
03

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação
04

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação