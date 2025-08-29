CAPITAL DO AGRO

Por que Luís Eduardo Magalhães é a cidade que mais cresce na Bahia?

Cidade ganhou 1.720 novos habitantes em um ano

Larissa Almeida

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07:00

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

Na contramão da maior parte do estado, Luís Eduardo Magalhães (LEM) é a cidade que mais cresce na Bahia. Segundo a mais recente estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município localizado no Oeste Baiano teve a maior taxa de crescimento populacional do estado, de 1,5%, o que representou mais 1.720 habitantes entre as estimativas de 2024 e 2025. Com isso, a população chegou à marca de 118.382 pessoas em julho deste ano.

“É uma cidade mais jovem, com população mais jovem e com a natalidade em alta, ao contrário de muitos municípios. Seis em cada dez cidades do estado tiveram queda de nascimentos entre 2022 e 2023, mas esse não é o caso de Luís Eduardo Magalhães. A cidade ainda está vivendo essa época de crescimento demográfico e é uma cidade que atrai as pessoas”, analisa Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE.

Essa atratividade pode ser comprovada com números: em 2022, o Censo do IBGE mostrou que uma em cada cinco pessoas que moravam em LEM tinham chegado ali havia cinco anos, o equivalente 20,4% da população – sendo este o maior percentual de migrantes recentes de um município da Bahia.

Por trás do ganho populacional, está a oportunidade de emprego e renda. A cidade tem um Produto Interno Bruno (PIB) estimado em R$ 8,8 bilhões, sendo a quinta maior economia da Bahia. O enriquecimento se deve predominantemente ao agronegócio, já que a produção de algodão, soja e milho rendem ao município a fama de ‘capital’ do agro. A localização estratégica, na divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Matopiba), só reforçam essa notoriedade.

Luís Eduardo Magalhães é também o maior exportador da Bahia, com 16,74% de participação na balança comercial estadual, somando US$ 1,28 bilhão em volume de negócios. Para Mariana Viveiros, apesar das oportunidades encontradas no setor agrícola, o maior destaque na geração de empregos se deve ao setor de serviços.

“Esse segmento corresponde a aproximadamente 53% do PIB da cidade. A agropecuária representa 20%, a indústria representa 21% e a administração pública representa quase 6%. Isso mostra que a cidade tem uma agricultura forte que se desdobra em outras atividades, dando dinamismo e diversidade à economia, o que é um fator de atração para as pessoas”, ressalta.

Anualmente, a cidade recebe a Bahia Farm Show, a maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do Brasil. O evento atrai mais de 100 mil visitantes do Brasil e do exterior, movimentando a economia regional e nacional com oportunidades de negócios e fortalecimento do ecossistema do agronegócio.

Em setembro de 2026, mais pessoas devem visitar LEM com a inauguração do primeiro shopping center da cidade. O Shopping Parque Oeste está sendo erguido em um terreno de 60 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída e investimento de R$ 120 milhões.