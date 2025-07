AGRO

Praga africana 'Besouro marrom' chega na Bahia e Adab emite alerta de risco

Infestação pode causar sérios prejuízos à produção das abelhas

O inseto, nativo do continente africano, é conhecido como Aethina Tumida ou “Pequeno Besouro das Colmeias”. Ele está no Brasil desde 2025 e pode ocorrer em colmeias de abelhas sem ferrão, alimentando-se principalmente do mel e das larvas. Na Bahia, foi reportado um único foco, restrito no município do Conde, no nordeste baiano, e já controlado, com ações de vigilância no entorno e de educação sanitária.>