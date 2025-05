ATENÇÃO

Prazos de processos do TJ-BA são suspensos após mudanças em sistema

Contagem dos prazos está suspenda até sexta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2025 às 14:41

TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

A contagem dos prazos processuais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) está suspensa até a próxima sexta-feira (23). A medida foi tomada para evitar prejuízos enquanto o novo sistema de comunicação processual totalmente digital é implementado. >

Conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, os prazos de todos os tribunais brasileiros devem ser contados a partir de sexta-feira (16), com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). As citações e as intimações passam a ser feitas nas plataformas nacionais, de forma 100% digital e gratuita, em substituição ao envio de cartas ou à atuação de oficiais de justiça. >

Os destinatários devem acessar a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) para visualizar essas comunicações e confirmar o recebimento. Os(as) servidores(as) e os(as) magistrados(as) devem ficar atentos(as) às mudanças.

Veja como ficam os prazos

Contagem de prazos no Domicílio Judicial Eletrônico:

>

Citação eletrônica confirmada: o prazo começa a correr no 5º dia útil após a confirmação da leitura. >

Citação eletrônica não confirmada: >

– Para pessoas jurídicas de direito público, o prazo tem início 10 dias corridos após o envio da citação ao Domicílio. >

– Para pessoas jurídicas de direito privado, o prazo não se inicia. Nesse caso, a citação deve ser refeita; e a ausência de confirmação deve ser justificada, sob pena de multa. >

Demais intimações e comunicações processuais: >

– Confirmadas: o prazo conta a partir da data da confirmação. Se esta ocorrer em dia não útil, o prazo se inicia no próximo dia útil. >

– Não confirmadas: o prazo tem início 10 dias corridos após o envio da comunicação. >

Contagem de prazos no DJEN: >

O prazo processual tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação no DJEN. A publicação considera como data oficial o dia seguinte à disponibilização da comunicação no sistema. >

Domicílio Judicial Eletrônico