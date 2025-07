CICLO DA VIOLÊNCIA

Preconceito e tabu atrapalham denúncias de abuso contra meninos

Segundo especialistas, estupros costumam ser subnotificados por medo e vergonha

Na infância, episódios de estupro costumam ocorrer dentro de casas, de acordo com informação sobre abuso infantil disponível no painel online do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH). Os sinais do crime podem ser percebidos pelas mudanças comportamentais da criança e as denúncias devem ser feitas pelos responsáveis. Na vida adulta, relatar às autoridades a violência sexual sofrida implica uma dificuldade maior, sobretudo quando a vítima é um homem. >