GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Prêmio de educação fiscal vai distribuir mais de R$ 100 mil aos vencedores; inscrições estão abertas

O prazo para aplicar as iniciativas é até o dia 31 de julho

De acordo com o regulamento da premiação, os projetos devem abranger conceitos tributários básicos, a função social dos tributos, a importância da receita pública para a vida em sociedade, a atuação do Fisco no Estado Brasileiro, o combate à sonegação e à corrupção fiscal, a importância do cumprimento das obrigações tributárias, o uso da nota ou da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o acompanhamento das contas públicas, o controle público das contas, a transparência e a qualidade do gasto público, a preservação do patrimônio público e o combate ao vandalismo, entre outros que enfatizem a necessidade de zelo com os bens públicos. >