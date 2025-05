PREMIAÇÃO

Prêmio IEL de Talentos reconhece empresas na formação de novos talentos em programas de estágio

Inscrições para a 22ª edição estão abertas até 20 de maio

Yan Inácio

Publicado em 13 de maio de 2025 às 18:49

Vencedores da última edição Crédito: Caio Herlon

Estão abertas, até o dia 20 de maio, as inscrições para a 22ª edição do Prêmio IEL de Talentos, iniciativa que valoriza empresas e jovens que, juntos, estão construindo um mercado de trabalho mais promissor em todo o país. >

Organizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a premiação reconhece a importância dos programas de estágio para a construção de carreiras e a formação profissional dos novos talentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os formulários de inscrições e os regulamentos de cada categoria estão disponíveis no site.>

Criado na Bahia, em 2004, o Prêmio IEL de Talentos realiza etapas regionais em todos os estados brasileiros para seleção de finalistas da etapa nacional. De caráter inclusivo e abrangente, a premiação é voltada para empresas de todos os portes que têm programas intermediados pelo IEL. O objetivo é dar visibilidade a boas práticas de organizações que abrem suas portas para estagiários, bolsistas e jovens aprendizes, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados, motivados e alinhados com os desafios atuais do mercado.>

A iniciativa reforça que inovar não exige, necessariamente, grandes investimentos, dando visibilidade a ações simples e acessíveis capazes de gerar transformações significativas e impactos positivos no ambiente corporativo. O Prêmio IEL de Talentos valoriza e reconhece estas contribuições, destacando as ideias dos jovens talentos, que colaboram diretamente para a otimização de processos e o aumento da eficiência na rotina de trabalho, fortalecendo o papel estratégico do estágio no desenvolvimento das empresas.>

Estagiários que viram funcionários – Um profissional que cresce nivelado com a cultura da empresa é visto como diferenciado e mais engajado. Iniciativas como a do IEL demonstram como o estágio é fundamental para esse processo, pois permite o aprendizado de valores e princípios da empresa, e o desenvolvimento de habilidades necessárias para trilhar o caminho do sucesso. Do mesmo modo que jovens podem alavancar sua carreira ao ter sua atuação reconhecida, empresas que investem em novos talentos vêm colhendo frutos dessa parceria.>

O Prêmio possui três grandes categorias: IEL Estágio, Inova Talentos e Destaque, que, por sua vez, se dividem em diferentes modalidades. A premiação envolve etapas regionais e uma etapa final (nacional). Os semifinalistas regionais (os primeiros lugares) avançam automaticamente para a competição na fase nacional, coordenada pelo núcleo central do IEL. >

Categoria IEL Estágio>

Essa categoria tem foco na valorização de boas práticas nos programas de estágio, tanto por parte das empresas quanto das instituições de ensino e dos próprios estagiários. Ela é subdividida em três modalidades:>

● Educação Inovadora: reconhece instituições de ensino técnico profissional ou superior que desenvolvem práticas educacionais inovadoras, voltadas à preparação de profissionais com perfil inovador. >

● Estágio Inovador: reconhece empresas que criam programas de estágio diferenciados, atividades relevantes que realmente contribuem para o aprendizado e crescimento dos jovens talentos. >

● Estagiário Inovador: premia estudantes que, durante o estágio, demonstraram iniciativa, criatividade e capacidade de propor soluções que impactaram positivamente as empresas.>

Categoria Inova Talentos>

Voltada para a valorização de projetos de pesquisa aplicada e inovação, essa categoria incentiva a produção de conhecimento relevante e soluções criativas desenvolvidas por jovens pesquisadores em parceria com empresas. O objetivo principal desta categoria é fomentar a cultura da inovação dentro das organizações e estimular a inserção de jovens pesquisadores no ambiente empresarial. Ela é subdividida em duas modalidades:>

● Artigo Inovador: premia e destaca produções acadêmicas que tenham aplicabilidade prática e que tragam contribuições significativas para o mercado ou para a sociedade. >

● Projeto Inovador: premia iniciativas inovadoras realizadas dentro das empresas, nas quais bolsistas atuam diretamente no desenvolvimento de tecnologias, produtos ou processos que geram impacto positivo.>

Categoria Destaque>

Ela é subdividida em duas modalidades:>

● Sistema S: Tem como objetivo reconhecer instituições de ensino técnico e superior, empresas concedentes de estágio e bolsistas com projetos do Inova Talentos vinculados ao Sistema S (como SENAI, SESI, SENAC, etc.) que se destacaram por suas práticas inovadoras na formação profissional e na execução de projetos, com as seguintes subdivisões: >

- Educação Inovadora, que reconhece instituições de ensino do Sistema S com práticas educacionais inovadoras; >

- Estágio Inovador, que reconhece programas de estágio do Sistema S com abordagens diferenciadas que promovem a inovação; >

- Projeto Inovador, que reconhece bolsistas e tutores do Inova Talentos que desenvolveram projetos inovadores em instituições do Sistema S.>