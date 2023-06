PRF inicia Operação Corpus Christi na Bahia nesta quarta (7)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia dará início, às 0h desta quarta-feira (07), à Operação Corpus Christi 2023. A ação especial tem como foco a redução de acidente e a segurança pra quem vai viajar nesse período. A operação segue até às 23h59 de domingo, 11 de junho.



Durante os 5 dias de atividades, a operação contará com reforço na fiscalização em todas as rodovias e estradas federais do estado. Ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e excesso de velocidade estarão no foco da fiscalização. Estas infrações estão diretamente relacionadas aos acidentes graves registrados nas rodovias do país.