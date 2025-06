PEGA O CASACO

Quais cidades vão fazer mais frio no São João da Bahia? Confira temperaturas

Municípios do Oeste têm registrado menores temperaturas

Pega o chapéu e veste um casaco porque têm cidades baianas que devem registrar temperaturas abaixo de 10°C durante o São João. Dos municípios onde a festa juninas é tradicional, se destacam Irecê - onde a mínima esperada é de 17°C - e Senhor do Bonfim - com previsão de 18°C.>

Outras cidades que também vão ter festa e baixas temperaturas são Vitória da Conquista, que nesta semana bateu 9°C e ao longo do mês a média deve girar em torno de 13°C, Lençóis, com média de 14°C, e Itiruçu, onde o clima esquenta um pouco e chega a 17°C.>

É o Oeste baiano que tem registrado as menores temperaturas do estado. A região costuma ser mais fria por algumas condições, a exemplo da altitude. >

Algumas cidades, como Correntina, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista, estão localizadas em planaltos e chapadas com altitudes entre 600 e 1.100 metros. Todas elas, inclusive, estão no ranking de frio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >