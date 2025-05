NOVAS REGRAS DO ENSINO A DISTÂNCIA

'Vai ampliar desigualdades regionais', diz presidente da ABMES sobre nova política do EAD

Mais de 2 mil municípios no Brasil podem deixar de contar com cursos superiores por conta das novas exigências

O presidente Lula da Silva, assinou, nesta segunda-feira, (19), um decreto que regulamenta a Nova Política de Educação a Distância (EaD). Entre outras mudanças, a lei proíbe cursos 100% a distância e determina que as graduações em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia só poderão ser ofertadas no formato presencial. >

Estudantes já matriculados em cursos EaD poderão concluí-los no formato previsto a partir do ato da matrícula, estão previstos dois anos para que as instituições se adaptem à nova medida. >

O Mapa do Ensino Superior do Brasil mostra que em 2023, 203.106 pessoas estavam matriculadas em cursos de EaD na Bahia, o número é 11% maior que o do ano anterior, o que demonstra a tendência de crescimento das instituições que oferecem cursos à distância no estado. >