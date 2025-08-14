Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quase 80 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas em  ônibus na Bahia

Aves apresentavam sinais de debilidade, resultado da superlotação e da falta de condições adequadas de transporte

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:25

Quase 80 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas em ônibus na Bahia
Quase 80 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas em ônibus na Bahia Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 76 aves silvestres da espécie Cyanocompsa brissonii, popularmente conhecidas como Azulão, durante fiscalização na BR-116, km 677, em Jequié, no sudoeste baiano. A ação ocorreu na tarde dessa quarta-feira (13), por volta das 16h30, quando os policiais realizavam uma operação de educação para o trânsito e abordaram um ônibus que fazia o trajeto Natal (RN)/São Paulo (SP).

Durante a verificação dos passageiros, um homem foi flagrado transportando as aves sem qualquer documentação que autorizasse a captura ou o transporte. Ele admitiu ser o proprietário dos animais, alegando que havia recebido as aves na feira de Jequié e que pretendia levá-las para Belo Horizonte (MG) e, posteriormente, para Itabela (BA).

As aves estavam acondicionadas em duas bolsas fechadas, dentro das quais havia sete gaiolas subdivididas em pequenos compartimentos, muitos deles com mais de um pássaro. De acordo com a PRF, nessas condições, os animais não tinham acesso à luz e a ventilação era limitada. Diversas aves apresentavam sinais de debilidade, resultado da superlotação e da falta de condições adequadas de transporte, caracterizando situação evidente de maus-tratos.

O caso foi considerado crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, por violação à Instrução Normativa nº 10/2011 do Ibama. As aves foram encaminhadas ao órgão ambiental competente, onde passarão por avaliação veterinária e processo de reabilitação antes de serem devolvidas ao habitat natural. O responsável foi encaminhado à Polícia Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos

Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos
Imagem - Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia

Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia
Imagem - Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22