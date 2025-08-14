CRIME AMBIENTAL

Quase 80 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas em ônibus na Bahia

Aves apresentavam sinais de debilidade, resultado da superlotação e da falta de condições adequadas de transporte

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:25

Quase 80 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas em ônibus na Bahia Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 76 aves silvestres da espécie Cyanocompsa brissonii, popularmente conhecidas como Azulão, durante fiscalização na BR-116, km 677, em Jequié, no sudoeste baiano. A ação ocorreu na tarde dessa quarta-feira (13), por volta das 16h30, quando os policiais realizavam uma operação de educação para o trânsito e abordaram um ônibus que fazia o trajeto Natal (RN)/São Paulo (SP).

Durante a verificação dos passageiros, um homem foi flagrado transportando as aves sem qualquer documentação que autorizasse a captura ou o transporte. Ele admitiu ser o proprietário dos animais, alegando que havia recebido as aves na feira de Jequié e que pretendia levá-las para Belo Horizonte (MG) e, posteriormente, para Itabela (BA).

As aves estavam acondicionadas em duas bolsas fechadas, dentro das quais havia sete gaiolas subdivididas em pequenos compartimentos, muitos deles com mais de um pássaro. De acordo com a PRF, nessas condições, os animais não tinham acesso à luz e a ventilação era limitada. Diversas aves apresentavam sinais de debilidade, resultado da superlotação e da falta de condições adequadas de transporte, caracterizando situação evidente de maus-tratos.